民陣收檔　兩子落寞探監向黎智英報憂

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行合共判囚20個月，但多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，獄中生涯路遙漫長。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今(15日)已服刑121日，適逢今日民間人權陣線(民陣)宣布解散，黎的長子黎見恩及次子黎耀恩到赤柱探監，落車時不發一言，神情落寞凝重，形同報喪。

2名兒子聯同黎智英胞兄，今日下午約2時坐着一部7人車到赤柱監獄探訪。落車時，黎的胞兄未有戴好口罩，3人「頭耷耷」進入監獄範圍，期間黎的次子黎耀恩一路行一路只顧看電話。3人至下午3時45分步出監獄，乘坐7人車離開。

現年73歲的黎智英因涉及前年8月18日和8月31日非法遊行，於今年4月16日已被判監14個月；其後他因前年10月1日非法遊行一案，於今年5月28日再被判14個月，而當中6個月刑期與另外兩宗非法遊行案的刑期分期執行，即3案合共判囚20個月。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，其中林卓廷的妻子今早亦到場探監。