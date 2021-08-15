車Cam直擊：神偷趁的哥小解盜竊　1分鐘內破解車門擸背囊

牛頭角有的士遇上神偷！本周五(13日)傍晚6時許，一名姓溫(56歲)的哥駕駛空載的士途經安德道時，突然感到人有三急，於是將車停泊在安德道遊樂場對出，再步至10多米外的公廁小解。當溫如廁完畢，返回取車時發現車門有異樣，檢查全車後，察覺放在車尾箱內的背囊不翼而飛，懷疑遭遇竊賊，立即翻看車Cam一查究竟。

根據車Cam片段所見，溫在如廁前將背囊放入車尾箱，以免遭賊覬覦，然後才安心前往公廁。途中，他與一名身穿黑衣的男子擦身而過，後者待他進入公廁後，施然走近其的士懷疑犯案。雖然車Cam並未攝下男子打開車門搜掠，但他未幾走向車尾，試圖打開尾箱不成後，再折返車廂拉動尾箱掣，順利盜走背囊後，旋即朝牛頭角道方向逃去，整個犯案過程不足1分鐘。

溫事後報警求助，經點算證實損失約3,000港元現金、油卡及信用卡等裝在背囊內的財物，懷疑賊人是利用百合匙快速得手。連同該案，警方同日接報至少3宗同類盜竊案，當日中午12時許，葵涌荔景山路近荔景邨對開，一名身穿白衣黑褲、戴鴨舌帽的男子亦走近疑準備交更的停泊的士，在1分鐘內成功掠走一個袋揚長而去。一日內屢生針對的士之竊案，警方正追查是否屬同一人所為。