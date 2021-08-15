政Whats噏：奧運拎獎牌包做業主　林大輝：以訛傳訛

香港劍擊代表張家朗喺東京奧運男子花劍項目奪金後被封為「劍神」，一舉一行備受關注，尤其係做唔做到業主？事關佢嘅母校校監兼香港體育學院主席林大輝曾經向學生承諾，如果喺奧運奪金將獲「包做業主」，但之後就被質疑走數喎。今日(15日)電台播出大輝嘅訪問，喺重提呢件事時，佢就話係「以訛傳訛」，仲話唔存在「走數唔走數」添！

大輝仲講咗段故，點解會包做業主呢？佢話當年體壇有好成績，喺頒獎禮上同乒乓球代表黃鎮廷傾偈時，向對方講「做好啲，奧運有機會，得到獎我包你做業主」，仲話只係「鼓勵性質嘅說話」。鼓勵性質？但大家信以為真喎，依家好多人要佢「找數」。之但係大輝話唔需要向唔認識嘅人解釋。

咁張家朗有冇誤會先？佢話唔會，又話「根本唔存在乜嘢走數唔走數」，又話自己經常同張家朗接觸，喺奧運期間亦有發訊息叫對方控制好心情。至於幾時頒獎畀運動員，佢就話要等運動員完成全運會先安排嘞！

對於政府早前宣布申請10億港元撥款，加快擴建香港體育學院。大輝期望可以喺下屆巴黎奧運，即2024年7月前落成，又話依家有500幾個全職運動員，宿舍入住率接近爆滿，強調興建新大樓好有迫切性。

眾所周知，大輝做過立法會議員，有說近日有政府極高層人士問佢會唔會重返議會，但係佢就話自己已轉跑道，唔覺得會返去議會度，亦唔係自己想返就返到。