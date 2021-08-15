民陣成員團體料一身蟻　法律界：曾參與違法行為都要「找數」

宣布即日解散的民間人權陣線(民陣)，被指涉違反《社團條例》及《港區國安法》，外界關注較早前已退出及有份開會決定解散的成員團體，包括職工盟及支聯會等，是否可獨善其身、逃避刑責。有法律界人士今(15日)表示，任何違法組織都要「找數」，團體不管在犯案後解散、結束，抑或是在犯案後「跳船」，若曾參與民陣的違法行為，也不能免卻刑責及免被檢控。

今年3月有外媒報道指，若港府證實民陣曾獲美國國家民主基金會(NED)資助，或在短時間內被當局以違反《港區國安法》為由取締，及後警方又指民陣涉違《社團條例》要求其交代資金來源及成員資料，一度引發「跳船潮」，多個民主派主要政黨及組織宣布退出，包括民主黨、公民黨、民協，及已解散的教協和新民主同盟等。而至民陣解散前，仍剩下8個成員團體，包括職工盟、支聯會，工黨及社民連等。由於民陣被指涉違法，料有關成員團體亦難置身事外。

執業大律師龔靜儀強調，不論是早前已退出民陣的成員團體，抑或是最終出席會議討論民陣解散與否的8個團體，只要他們有以任何方式於任何時間，曾經參與民陣的違法行為，便難以避過刑責。當中需要視乎他們的參與程度，及局方所搜集的證據，是否能證明有關團體或與民陣一同涉干犯洗黑錢，甚至或同涉違反《港區國安法》。除非執法部門不能成功檢取足夠的證據，或法庭未能在毫無合理疑點的情況下，信納控方證明到控罪的所有元素。

至於民陣解散會否引發新一輪組織解散潮呢？龔表示教協及民陣等組織尚未等到特區政府出手，已「自行了斷」宣布解散，反映這些組織對於自己的反中亂港違法劣行心知肚明，同時彰顯《港區國安法》的震懾威力，由此可預料同樣作為禍港組織的職工盟、支聯會，工黨及社民連等成員團體，在可見將來將逐一解散。換言之，有關成員組織未來能否以解散保命，仍是未知之數。