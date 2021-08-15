周日美食博覽人流如鯽　有參展商疑違規提供試食

美食博覽踏入第4天，今日（15日）適逢首個周日，人流如鯽，可惜因新冠肺炎疫情關係今年嚴禁試食。不少商戶大嘆可惜，因不能試食而流失不少客人，今年生意也比以往下跌約10%，但也表示理解防疫措施需要；有市民則認同情況特殊不應設試食，惟有參展商疑「偷雞」提供試食，對此有人則期望大會可加強巡邏，又擔心在場試食會有疫情爆發風險。

東網記者於下午5時左右到灣仔會展場地視察，發現有少數參展商提供試食，例如果仁類食品等。記者上前查詢於場內提供試食的參展商，其負責人霍先生承認有提供試食，解釋「可能同事沒有留意」，又稱知道場內嚴禁提供試食，會盡量避免再有同類事件發生。

另一參展商梁先生表示今年生意比以往略跌10%左右，人流雖多但普遍消費力疲弱，商店也有特地安裝八達通機等供市民使用消費券，但不覺有極大幫助。對於會場內不設試食，他坦言沒有試食生意難免受影響，而對於有「偷雞」提供試食的參展商，他指「要看大會執法有沒有嚴謹」，因問題涉及公平性，遵守規則的參展商會較「蝕底」，期望大會可加派人手巡邏規管。

老婆奴阿Mo則表示今年是首次到場，訪問時一臉無奈地稱「老婆叫我來便來了」，而本來預算應是零，惟最後花費約3,000港元，購入不同水果和零食等，更笑指「本身我自己消費意欲是零，但我老婆要買無辦法」。他認為今天因是周日故人流極多，雖然暫沒有見到參展商提供試食，但如有發生此類違規情況「對疫情不太好」，且人流極多擔心或會造成大型爆發。

湯小姐與女兒一同到場，因臨近中秋節故大手購入冰皮月餅，亦有買凍肉等，花費約3,000港元，大多使用消費券付款。她指今年無法試食「爭啲啦」，感覺不太熱鬧，且無法試食亦影響她購買熟食的意欲。對於違規提供試食的店舖，她稱見到有參展商提供調味料供試食，直言不會試食，因「不想除口罩」。