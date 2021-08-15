確診外傭美國寄樣本到港驗抗體　涉事化驗所為栢立醫學

本港日前一名由美國返港的38歲女外傭因完成兩劑新冠疫苗接種及有抗體，獲縮短檢疫期至7日，惟完成檢疫並走出社區後始確診，令檢疫安排存漏洞，更被揭發她於美國抽取血液樣本寄往香港化驗所進行檢測，而非在港出發前化驗。政府發言人今日(15日)回覆東網查詢時披露，有關本地化驗機構為栢立醫學化驗所。當局亦急「補鑊」，今日在專題網站更新要求，列明樣本須於香港採樣。

該名女外傭由於已接種兩劑新冠疫苗，且入境時提交了本地化驗的抗體陽性報告，即證實帶有疫苗抗體，因此其檢疫期由21日縮短至7日。惟她於本月1日始抵港，但抗體報告卻於上月27日進行，衞生署昨晚證實其樣本是由美國寄往香港本地化驗機構進行。

政府發言人表示，外傭和僱主及僱主女兒一同回港，同住家人已被列為密切接觸者。初步調查顯示，病人於上月27日在美國化驗所抽取血液樣本，經當地化驗所送往香港並由栢立醫學化驗所進行檢測。當局指已提醒所有認可進行抗體測試的私營化驗所不能接受從香港以外抽取的血液樣本，其專題網站的相關部分亦作更新，列明採樣須於香港進行。當局正繼續跟進個案，不排除採取其他行動。