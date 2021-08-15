DSE榜眼攻港大科研專才課程　鍾情多肉植物冀拯救瀕危物種

植物與環境保護息息相關。於DSE考獲6科5**的「榜眼」伍重言(Jerry)鍾情於研究植物，將就讀香港大學理學院於2021/22學年推出的新課程「6688科研專才啟導課程」，期望可主修生態學及生物多樣性，為多肉植物瀕臨絕種尋求解決方法。Jerry將會師承頂尖科學家，參與科學研究，並接受個別科研指導；畢業後同時取得港大理學士及研究碩士。

Jerry自小對植物科研有濃厚的興趣，特別喜歡研究仙人掌等多肉植物的原生態，他憶述小時候會玩「Gardening Mama」，由於遊戲過程中見到植物開花結果，覺得非常有趣，因此開始研究植物的生長。小五時他開始照顧家中植物，現時家中有逾200棵不同大小的植物，他最愛的是仙人掌等多肉植物。

Jerry表示，仙人掌與一般植物形態不同，且能在乾旱和惡劣環境生長，頑強的生命力令他非常着迷。每當遇到挫折時，只要看到他們就會想到「這些是我一手一腳種出來的成果」，帶給他成功感及滿足感，更能重燃自信心。

Jerry會從書本和網上平台學習有關植物的知識，亦幾乎每周都會到花墟選購植物或與同好者閒聊。買到種子後，會根據不同品種的生長周期、特殊構造、體內的化學反應及原生地環境特徵，在家模仿其原生地狀況種植。他矢志踏上科研之路，志向是植物生態研究，希望能主力向多肉植物棲息地研究方面發展，又希望未來能研究出方法，增加多肉植物的生存空間、跨品種繁殖成功率，提升其多樣性。