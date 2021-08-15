嶺大煞停迎新營活動　學生組織料損失20萬　批校方出爾反爾

疫情緩和下各大專院校早前宣布2021-22學年上學期恢復面授課堂，但不少學校的迎新活動都要取消。嶺南大學學生會代表會臨時編輯委員會今日(15日)表示，部分大學早於7月底已宣布取消迎新營，但嶺大一直未有明文禁止，各學生組織已開展籌備迎新活動，校方卻於本月6日才以電郵形式通知取消所有宿舍性質的實體迎新活動，學生會料至少損失20萬港元，批評校方朝令夕改，令學生蒙受損失。

嶺大臨編表示，學生事務處上月29日與學生會代表會閉門會面，校方當時僅表示大學教育資助委員會建議8間大學避免舉辦大型迎新活動，呼籲同學認真考慮風險再決定繼續舉辦與否，但未有明文禁止，於是各學生組織繼續籌備迎新活動，當中工商管理課程聯會幹事會及社會科學聯會更已於本月初舉行預備營。

校方於本月6日始告知實體迎新活動不能舉辦，指不希望在開學前有感染個案，影響學生進行面授課堂及宿舍生活，即使校內實體迎新活動亦要延期至9月中旬後，甚至要求不得以「迎新」名義舉辦活動。嶺大臨編指，有部分屬會要求校方賠償籌備迎新等開支，但校方拒絕全額資助迎新營取消的開支，最多只會按比例資助。

各宿舍迎新營籌委會日前發聲明，指各會均已進入籌備階段，投入一定程度之金錢、人力物力和時間，批評校方出爾反爾，對校方朝令夕改的決策感到無所適從。聲明又批評校方在決策過程中缺乏與各宿舍迎新營籌委會溝通，漠視學生意見，要求校方以公開聲明向各籌委會作出書面道歉及向各籌委會賠償金錢損失。