民陣4大疑團未釋　法律界斥離譜促徹查

民陣宣布解散後，留下4大疑團未解決，包括資金去向、為何多年來沒有註冊、資金分3個戶口處理，亦不公開戶口名稱、以及未有交代資金轉交團體詳情。有法律學者指民陣沒有正式的銀行戶口，質疑其籌款以何種方法處理，又批評民陣多年來一直沒有註冊，直斥「離譜」。

民陣資金來源一直成謎，《東方日報》早前率先揭發其資金去向不明，亦無穩定戶口，僅借用當時的3個成員團體戶口處理資金，包括有指資金是寄存於已退出民陣的街工戶口，而戶口持有人更有洗黑錢嫌疑。

民陣於解散時聲稱餘下160萬港元，但有消息指民陣多年來舉行7‧1遊行，累積獲得的款項或逾500萬港元，當中的捐款去向未明、財政管理亦成疑，資金或涉外部勢力，可能因此觸犯《港區國安法》。民陣臨時召集人鍾松輝曾稱當時民陣已沒有運作，不會舉辦任何活動，又指不清楚資金情況，而民陣召集人陳皓桓亦從未向他交代過任何財政情況。

而民陣決定解散後將該筆約160萬港元的資產，由民陣資產託管團體捐予其他團體，但沒有交代有關受惠團體的詳情和資料。

另外，民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊，亦非向警察牌照課註冊的合法社團。警方針對民陣未有註冊的情況，早前根據《社團條例》要求民陣提供其資金來源及銀行戶口等資料，惟陳皓桓拒絕按法例提供資料，消息更認為陳誣衊警方打壓民陣，民陣至今亦未解釋為何未有註冊。

身為大律師的議員梁美芬形容民陣的解散是愈描愈黑，批評民陣多年來發動無數大型遊行示威，當中涉及違法行為，惟民陣卻一直沒有註冊，直斥離譜。她又指民陣沒有正式的銀行戶口，質疑其籌款是以何種方法處理，認為這會引起公眾的質疑。

對於民陣因為沒有自己銀行戶口，曾將所收捐款寄存在一些團體，梁質疑被寄存的團體成員，是否知悉戶口借給民陣寄存捐款、而捐款的來源、是否涉及洗黑錢亦全部成疑。梁狠批民陣財務上一片混亂，認為捐款人有權知道民陣如何管理籌募回來的資金，以及帳目情況。她又稱民陣特別須交代為何只剩下160萬港元，認為過往它透過大型遊行或眾籌得到的捐款，存在極大法律漏洞，捐款的去向缺乏透明度和監管機制。她促政府需徹查借出戶囗寄存款項相關團體的戶口情況，更指這些法律責任，不會因為民陣宣布解散而消失。