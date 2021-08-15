國安法實施後　多個泛民組織憂刑責解散　議員促警方徹查

不單止民陣解散，其實《港區國安法》自去年6月底實施前後，不少具政治色彩的團體，疑因擔心惹上刑責而已經先行「跳船」解散，包括香港眾志、新公務員工會、香港教育專業人員協會及杏林覺醒等。但解散後並非一筆勾銷。多個政黨、工會和議員均指違法分子絕不能藉「割席」或解散逍遙法外，促警方必須依法嚴肅追究。

雖然被內地官媒炮轟為「毒瘤」的教協，於上周二宣布解散，但理事會並沒回應是否因工會運作涉違《港區國安法》。由於教協曾借出場地予因組織或參與民主派「35+」初選，涉違反國安法被檢控的人士舉行記者會，有法律界人士指教協有機會與涉案人士一樣， 同被控串謀顛覆國家政權罪。

其實工會早已掀起解散潮，曾發起公務員反對修訂《逃犯條例》集會的顏武周，其後成立新公務員工會並出任主席，工會於今年1月宣布解散，原因是公務員事務局要求所有公務員簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，工會預計所有理事均有可能無法繼續留在政府，變相會失去工會會員及理事的資格，形容在面臨理事會不足的情況下，解散工會是無奈但必要的做法，顏亦於簽署聲明限期前，辭去在勞工處的助理勞工事務主任。

在反修例風波期間成立的香港製藥及醫療儀器業職工總會上月已宣布解散，該工會曾於去年1月聯同發動醫護罷工的醫管局員工陣線等，促請政府全面封關。近期亦有其他醫學界組織解散，包括「杏林覺醒」，但未有解釋原因。至於成立近20年的「前線醫生聯盟」亦因無人接班，啟動解散機制。

在去年《港區國安法》實施前夕，黃之鋒、周庭及羅冠聰宣布退出一手創立的香港眾志，隨着多名成員相繼自行宣布離任及退出，香港眾志指該會運作將難以持續亦宣布解散。

雖然相關組織宣布解散，但有政黨指國安法落實後，近日接連有民主派組織宣布解散。該政黨強調任何組織及其負責人如曾作出違法行為，絕不能藉解散而將罪行一筆勾銷，逃避應有的法律責任，要求警方嚴正執法，繼續調查涉嫌違法的罪行，認為絕不能姑息。

有工會認為必須警惕民陣或其他組織藉解散逃避法律責任，甚至可能趁機銷毀犯罪證據，促請國安公署、警方和其他執法機構加大力度查辦。對於較早前已宣布脫離民陣的政黨和團體，以及已辭職的人員，該工會指必須依法嚴肅追究企圖逃避刑責的人員，絕不能讓違法分子藉「割席」逍遙法外。