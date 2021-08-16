循海路「遊花園」走私香煙到港　圖隱藏來源地

疫情下多國實施邊境管制，犯罪集團亦改變走私香煙的方式，由以往循陸路「螞蟻搬家」形式，改為現時大規模循海路「遊花園」方式偷運，以逃避追查。稅收罪案調查科高級監督黃忠信表示，海關留意在疫情期間，藏有私煙的貨櫃循海路抵港前，會「遊花園」在多個地方流轉，以去年2月一宗案件為例，涉事貨櫃在日本的橫濱港上船後，先後經過上海、越南海防、蛇口等港口，始運抵本港，目的是隱藏貨櫃本身的來源地。

黃續稱，貨櫃上岸後，集團會把貨櫃安放在新界偏遠地區的貨櫃場，如粉嶺、上水、元朗、屯門等物流公司倉庫，每隔一段時間會轉移貨櫃場，數量約為3至4次，並在轉場時監察海關有否對該貨櫃進行追蹤，認為「安全」後始會交貨到倉庫再分發，令海關的偵查難度大增。

海關強調，除會打擊走私鏈的上游及中游活動，遏止私煙入口及打擊儲存分銷外，亦會全面打擊下游零售派貨活動。面對公屋販售私煙的情況，海關絕不手軟，自去年9月起進行了4次針對公屋電話訂購私煙的「迅雷」行動，成功偵破186宗案件，拘捕192人，檢獲445萬支私煙，行動中搗破18個儲存倉庫及扣查15輛派貨車。