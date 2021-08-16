不斷調整偵查方式　海關與犯罪集團鬥智鬥力

隨着走私香煙的模式轉變，海關偵查方式亦有所調整，由以往的密集式抽查，改為進行長時間情報搜集、數據分析及現場追蹤。然而，「你有張良計，我有過牆梯」，犯罪集團為免再受損失，亦會一直轉變走私方式，故海關需與犯罪集團不斷「鬥智鬥力」。談及今年5月偵破的20年來最大宗的走私香煙案，負責的人員指該案調查至第3周仍無實質進展，又要長時間日曬雨淋，難免「懷疑人生」，所幸近40名人員堅持調查，最終成功破案。

稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官方冠亭表示，就該宗5月破獲的案件，海關進行了約1個月的調查，人員「全天候」針對多個貨櫃場、目標車輛作調查，但行動開展約3周後仍「無乜動靜」，人員難免會開始懷疑調查的方向，但憑着人員互相鼓勵，堅守信念，終在第4周追查到實質證據，並找到私煙的儲存地方。

她憶述行動當日，人員先在流浮山及上水截查2輛貨櫃車，發現2個放滿私煙的貨櫃，其後再跟進調查，轉眼間再在流浮山的貨櫃場截查另一輛涉案貨櫃車，檢獲共約3,300萬支懷疑私煙。

方指出，整個行動持續了不足1小時，人員在截查了第一輛貨櫃車後，便需要「與時間競賽」，透過大量的數據分析，找到有機會涉案的其他貨櫃，以免犯罪集團以慣常的「移影換影」方式把貨櫃調走，時間緊迫。全靠之前一個月人員「100%的付出」，行動前有完備的資料搜集及準備，終成功破案。