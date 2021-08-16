海關大力打擊私煙　今年首7個月檢2.44億支破紀錄

香港海關近年屢破私煙案件，其中今年1至7月檢獲2.44億支私煙，檢獲量已超越去年全年，更打破過去逾20年紀錄，涉及的稅款高達4.65億元。海關解釋，檢獲量大升是由於疫情下走私香煙方式有所轉變，由以往分拆多次、每次小量循陸路走私，改為目前循海路大規模偷運。海關相信背後有數個犯罪集團操控本港私煙的活動，正就此作針對性調查，又強調未來會繼續打擊走私鏈上、中及下游的活動。

稅收罪案調查科高級監督黃忠信表示，今年首7個月海關已偵破2,282宗私煙案件，比去年同期增加約20%，但若比較疫情前即2018及2019年的數字，案件數量則大跌。檢獲量方面，今年檢獲2.44億支私煙，已超越去年全年檢獲量近20%，更比2019年全年多逾3倍。他表示，海關今年就有關案件拘捕1,950人，比去年同期增加約30%，其中29人在21歲以下。

黃分析，疫情前近90%私煙循陸路口岸入境，如放置在旅客私人行李或貨櫃車等，每次運送的私煙數量有限，他舉例，行李每次可運送約數千支，40呎貨櫃車則可運送100萬至300萬支，而犯罪集團會先在境外分貨，到港後立即送到倉庫，轉送到已訂購的人手中。而疫情期間，運輸物流業受到重大打擊，犯罪集團轉以循海路大規模走私，單單是一個40呎貨櫃，已可放入約1,100萬枝私煙。

稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官方冠亭則指出，私煙的來源地「五花八門」，包括越南、菲律賓、內地、阿聯酋、東南亞等地。至於近期興起的加熱煙，海關今年所檢獲的走私數量亦有所上升，截至7月已檢獲多達675萬支，超越去年全年檢獲量626萬支。

黃忠信最後警告，買賣私煙同屬違法，最高刑罰為監禁2年及罰款100萬元，而走私更屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。