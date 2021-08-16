騙案受害人無分年齡　天使長行動委員會助警傳防罪訊息

向大眾推廣防騙訊息，除警方大力推動外，背後還有一班熱心的社會人士積極參與。天使長行動委員會主席蘇啟國表示，其組織協助港島總區推廣防罪訊息及舉辦不同活動，服務對象主要是青少年及長者，眼見今次贊助的「防騙短片宣傳計劃」反應熱烈，學生投入比賽的同時，亦能吸收防騙訊息，並傳遞予身邊人士，他認為很有意義。

天使長行動委員會於2014年成立，由一批在港居住或工作的社會人士組成，其中一名主席蘇啟國稱，委員會以往多次與港島總區舉辦活動，惟近年因疫情而幾近停頓。談到今次的短片宣傳計劃，他指：「好開心，可以讓青少年在疫情期間，做一些平日在學校不會做的事，透過比賽他們能學到如何拍片，亦可以吸收防騙訊息，並傳遞讓身邊人知道，產生很大的宣傳效用。」

他坦言，其組織的服務對象原本只針對青少年及長者，但發現不論任何年齡層面人士，都有機會遇上騙案。他呼籲市民要慎防受騙，留意警務處的網站及Facebook專頁中的防騙資訊，亦需留意身邊親友有否收到可疑的訊息，如有應及早介入及報警處理，以免成為下一個受害者。