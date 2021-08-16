拍攝「防騙分半鐘」短片 　航海學校4學生勇奪亞軍

香港航海學校4名學生早前參與「防騙分半鐘」短片創作比賽，從151支隊伍中脫穎而出勇奪亞軍，成績令人振奮。4人均無拍片經驗，但他們擁有的是創作熱誠，合力創作心目中有趣的劇本，並在老師協作下完成拍攝，該校的助理校長梁文傑亦對比賽結果喜出望外。

奪得亞軍的4名學生，分別為升中五的金俊賢、蕭卓文、楊兆峰及盧以琳，各獲得獎狀、2,000元書券及手提遊戲機一部。他們的作品名為『電話「騙」斷』，帶出市民收到陌生人來電時，謹記要核實對方身份，避免墮騙徒陷阱。4人均在短片中粉墨登場，佔最多戲份的金同學稱，留意到本港近日發生很多詐騙案，故得知有今次比賽便決定參與，一來可以向大眾傳遞防騙訊息，二來可以一嘗拍片的滋味。

談到製作過程的困難，金同學指他們花了很多時間製作劇本，而拍攝期間，由於不時有車輛出入校園，阻礙拍攝進度，幸好一直有老師協助及從旁指導，他們成功抱獎而回。金同學對此感自豪，稱：「我們是不會輸給其他學校！」事後，他亦有將短片與朋友分享，同樣大獲好評。

對於學生取得佳績，梁文傑坦言始料不及，指：「初時期望大家是志在參與，學生可以透過活動發揮所長，估不到有如此理想成績，(證明)我們的學生是唔輸蝕」。他認為有關比賽適合學生參與，他們在創作時加入朋輩的經歷，「年輕人拍畀年輕人睇」，產生共鳴感，達到傳遞訊息的效果。