針對各類騙案上升　港島警方拍防騙短片令案件跌近16%

近年本港詐騙案不斷上升，網上情緣及電話騙案等不時發生，受害人年齡層面亦非常廣泛，青少年以至長者亦告中招。警方非常重視相關情況，其中港島總區防止罪案辦公室今年開展了「防騙短片宣傳計劃」，共分為3方面，分別由知名人士、警員及學生製作短片或動畫，以輕鬆易懂的形式將防騙訊息傳遞開去。自計劃推展後，該總區詐騙案今年上半年為1,374宗，比去年同期下跌15.7%，收到顯著的成效。

港島總區防止罪案辦公室主任胡建松總督察表示，近年詐騙案手法與以往的有明顯分別，以往的多為祈福黨或寶藥黨等街頭騙案，要面對面交流，受害人被騙走的僅為一定數額。惟近年隨着科技發展，大眾習慣使用網上銀行，騙徒轉移套取受害人的網上銀行用戶資料及密碼，再進入其戶口「一鋪清袋」，傷害性非常大，故港島總區在此方面多着墨，去年底起籌備相關宣傳活動，冀加強巿民防騙意識。

他續稱，由於疫情下不能聚眾舉辦宣傳活動，遂變陣以互聯網作宣傳渠道，希望將防騙訊息快速及廣泛地傳播開去。在天使長行動委員會贊助下，防止罪案辦公室今年開展了「防騙短片宣傳計劃」，並循3方面開展，第一部分是邀請知名人士及藝人拍攝專業防騙短片，擬拍6段短片，第一段由藝人譚玉瑛拍攝關於電話騙案的短片，已於3月已發布，他期望能在明年5月前完成所有短片。

第二部分為防止罪案辦公室自家製動畫「防騙針」系列，共有6段動畫，主題包括網上情緣、電騙、裸聊、網購、投資騙案、電郵騙案等，已於今年4月透過不同社交媒體及WhatsApp發布。由於留意到有騙案受害人為在港的內地人士，警方還特地找人配上普通話旁白，希望將有關訊息傳遞予更多人。他希望巿民觀看動畫後「好似打疫苗咁，身體有免疫能力，不會中招，亦要將動畫向家人朋友發放，達致群體免疫」。

第三部分則為供學生參與的「防騙分半鐘短片創作比賽」，該總區今年3月邀請港島區74間中學參與，影片主題圍繞詐騙案。胡希望參賽學生在製作過程中學習到防騙訊息，與親友商量時，亦可順勢傳遞有關訊息。警方最終收到151份作品，共有13組參賽者獲獎。他指，今次的比賽反應踴躍，短片質素亦高，直言「有咁成績好滿意」。

至於計劃的成效如何？資料顯示，本港去年上半年錄8,129宗詐騙案，今年同期更上升7%至8,701宗，惟單計港島總區卻有下跌趨勢，今年上半年錄1,374宗，比去年同期1,629跌15.7%，足見計劃有效用。