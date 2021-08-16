東廊下建行人板道料花逾16億　規劃逾8年被批緩慢

政府在2012年《港島東海旁研究》中提出在東區走廊下建行人板道，拖延逾8年終確定建造連接炮台山油街至鰂魚涌海裕街、逾2公里長的行人板道設計。立法會發展事務委員會將於本月底討論項目，據了解預計工程費用涉逾16.8億港元，當局需要收回及清理逾871平方米私人土地，料2024年底起分階段完成工程。有議員認為整項工程進展緩慢，強調事在人為，促縮短城規程序，以加快工程進度。

政府近年積極發展海濱長廊及完善配套，包括在2019年《財政預算案》就宣布預留60億港元，發展新的海濱長廊及休憩空間，及改善海濱設施，並計劃在10年內將維港海濱長廊增長至34公里，並在維港兩岸提供35公頃休憩用地。

根據政府上月刊憲為工程合約招標的文件，工程主要包括提供一條長約2.2公里、寬約10米的行人板道作為行人通道和供不同人士使用的「共融通道」，其中包含9個連繫內陸的連接點、6個觀景台及1個釣魚平台；興建3條開合橋；提供建築特色及配套設施及進行相關附屬工程，包括道路、排水及排污等。

據了解，由於有關海濱路段被住宅、商業發展項目、碼頭及東區走廊佔據，大部分地區並非向公眾開放，故政府需要以創新方案克服限制。為了完成工程，政府需收回及清理約871.1平方米私人土地，同時要在逾193平方米私人土地上，設地役權及其他永久權利，及有近19平方米私人土地設定臨時佔用土地權利。徵地費用將以基本工程儲備基金支付。

對於工程計劃耗時逾8年才提文立法會審議，身兼港島區海濱發展專責小組成員的建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為有關規劃進展時間緩慢，不單受《保護海港條例》限制不能填海，又指部門應加快決策速度。他強調任何方案均有需要改善的地方，如部門不斷追求完美、紙上談兵，最終亦只停留研究討論階段，市民難以受惠，最終予外界感覺政府辦事效率過慢。另外，由於工程涉逾16億港元，他建議政府在平衡招標程序下，透露更多款項細節，說服公眾工程造價合理。

東區區議員、議員郭偉強則指北角屬關鍵位置，沿岸有不少建築物，需要以行人板道克服地段連貫性問題，又指有關規劃在社區醞釀了一段時間才開展研究，惟諮詢時間逾3年，認為計劃時間過長，正研究未來可如何縮短城規程序，加快工程進度。

對於政府料2024年底起分階段完成工程，他強調東區多年欠缺足夠休憩用地，相信興建行人板道可彌補不足，強調工程進度「事在人為」，笑指體育學院新大樓都可以提早完工，如行人板道工程加快完成，街坊都會「拍爛手掌」 。