海濱長廊設共融通道　分段主題有水空之鏡及釣魚平台

政府擬新建的東區走廊下之行人板道長約2.2公里、寬約10米，連接炮台山油街至鰂魚涌海裕街的海濱地段。海濱長廊有多項特色設計及主題，不單將行人通道設計為可供不同人士使用的「共融通道」，同時在不同路段分別設有寵物花園、兒童樂園、釣魚平台、「水空之鏡」，觀景台及階梯式看台。

據了解，政府為了減少對維多利亞港的影響，盡量利用東區走廊下方空間設計的行人板道走線。寬約10米的行人板道可讓行人、緩跑人士、騎單車人士等在安全、共融環境下使用空間。行人板道分為東西兩段，油街至糖水道為西段、電照街至海裕街則為東段，共提供4個出入口，另外亦會在行人板道中加設5個連接點，有關位置包括在糖水道碼頭，電照街及北角渡海輪碼頭廣場海濱花園等，以加強行人板道與陸路連繫。

為了增加親水性，該行人板道的水平高度將盡量貼近水面，沿線亦會鋪設供水、排水及排污系統，同時會設置洗手間、飲水機及售物亭等。就行人板道特色設計方面，有關設計擬在東區走廊樁柱式保護墩上，當局亦計劃加設6個觀景台供公眾觀賞維港景色，油街附近一段海濱位置將設階梯式看台、和富中心對出一段位置則為兒童遊樂場，在近糖水道路段位置亦會設置釣魚平台，至於北角汽車渡輪碼頭位置附近一帶將設寵物花園。

板道工程完成後，將全面接通由西環石塘咀沿港島北岸伸延至筲箕灣愛秩序灣的海濱，提供總長約12公里連貫的海濱長廊供公眾使用。