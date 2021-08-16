娃娃療法解寂寥　助認知障礙症長者展歡顏

疫情期間長者院舍大多謝絕探訪，長者與親友見面機會大減，特別是患認知障礙症的長者未必理解現情況，倍感孤單。明愛李嘉誠護理安老院見狀加強推行「娃娃療法」，既設下專用治療房，又找來本地初創企業研發的東方人面孔娃娃，陪伴長者以解寂寥，同時提升他們的自我價值及社交能力等。

「娃娃療法」是透過讓認知障礙症長者擁有或照顧公仔的行為，達至抒發情緒、依附及與人聯繫等作用。安老院院長陳詠怡指出，該院一直有推行娃娃療法，認為在疫情「限探」的情況下，有助分散認知障礙症長者注意力及提供安全感。但院方買回來的娃娃大多為西方人面孔，「（公仔）個樣鬼鬼地，同老友記冇乜情感聯繫」，幸於去年底遇到本地初創企業HandyRehab，該公司研發出全港首個東方人面孔娃娃，雙方隨即合作。該公司行政總裁張晧程指出，此娃娃由髮色、瞳孔顏色、輪廓、膚色及用料等經過多番調節；而不同部位包括面、肩、肚及背等均設感應器。當認知障礙症長者觸及感應器時，娃娃會發出笑聲，甚至播出長者家屬早前錄好的短句錄音，令長者倍感親切及投入。

一級職業治療師李凱穎直言，有年逾80歲、晚期認知障礙症婆婆，原本因發病而煩躁不安，既認不出家人，又對院友作出滋擾行為，甚至吃掉院內盆栽。但院方為她安排娃娃療法後效果顯著，對方轉而「坐定定」手抱娃娃作照顧，更不時面露笑容與娃娃「交流」。李凱穎認為，上述療法喚起長者的育兒回憶，既紓解掛念之情，又鼓勵他們作出溝通等社交行為。院方會視乎其興趣、專長、能力及需要等，評估長者是否適用此療法，「試過安排三位婆婆喺治療房一齊湊公仔，大家有傾有講，增進社交能力」。

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