機管局首設搜索犬　身負巡查爆炸品任務兼旅客大使

近年機場非禁區的保安風險上升，機場保安有限公司決定成立首支機場保安犬隻行動小組，負責巡邏機場、執行爆炸品嗅查工作及擔任機場旅客大使。小組現有10隻搜索犬，除常見的拉布拉多尋回犬及史賓格犬外，亦有來自比利時的不列塔尼獵犬。該些搜索犬會由領犬員一對一照顧，訓練完成及適應環境後，便開始輪班工作。

機管局機場運行副總監姚兆聰表示，國際民航組織曾指出，近期機場的非禁區風險增加，加上近年各國多個機場出現與爆炸品有關的恐怖襲擊，因此局方便在今年成立機場保安犬隻行動小組，以進一步提升香港國際機場的保安水平，而相比大規模的機械化檢查，該小組的靈活性較高、不會阻擾人流，給予旅客的觀感亦更為舒適。

姚表示，該小組主要在非禁區進行巡邏工作，偵查爆炸品、槍枝及彈藥，工作時會繫上「ON DUTY」狗帶；犬隻休息時會化身「機場大使」，繫上「PAT ME」狗帶與旅客交流。為了讓犬隻得到合適的生活環境，局方參考警方及海關工作犬的生活環境，花費約1,000萬元建立犬舍及室內外訓練場地，戶外亦有一幅逾2萬尺的草地供搜索犬奔跑鬆一鬆。

機場保安有限公司助理行政總裁曾繁國表示，第一批的3犬隻於去年抵港，完成訓練後並已在機場服役，搜索犬每工作半小時，便會休息約半小時，確保牠們有充足休息。至於領犬員則經公開形式招募，須進行12周訓練，通過考核及測試。他又指，會研究進一步增加犬隻，料按階段增加至最多約20隻。另一方面，該公司已與警方及海關簽訂三方合作框架協議，日後會共享設施、共同訓練、進行聯合行動及犬隻培育訓練。