東方民調：防治蟲鼠不力　外判清潔商屢違規照中標

本報過去曾多次揭發多個政府部門人員當值期間偷懶，其中以食物環境衞生署職員最猖獗。該署更淪為審計署及申訴專員公署炮轟常客，申訴署先後批評食環署執行防治鼠患及蚊患工作不足，狠批食環署的外判機制漏洞百出，屢屢違規不達標的外判清潔商照樣中標；而食環署人員巡查外判商服務表現時更涉懶懶閒，致香港公共衞生大落後。

港府為紓緩受疫情及相關抗疫措施影響引致的失業情況，在「防疫抗疫基金」預留款項，兩年內為不同技能及學歷人士創造有時限職位。食環署由今年1月起增聘逾700名外判服務員工，在該署轄下各街市執行及支援各項防疫抗疫工作，包括在街市出入口監察座地式體溫探測儀及以手提體溫探測儀為顧客量度體溫，以減低病毒傳播風險。

惟本報巡視逾10個街市，發現有關崗位形同虛設，例如荃灣楊屋道街市及沙田街市的量溫員當值時打瞌睡，市民自出自入；深水埗北河街街市、土瓜灣街市的量溫員只顧玩手機；至於西營盤街市未有設置座地式體溫探測儀，職員只隨機抽查量體溫，恐導致大量漏網之魚，一旦有人帶有病毒進出街市，隨時引致疫情大爆發。

就上述外判服務，食環署至今共發出逾190張「失責通知書」。議員葛珮帆批評量溫員沒有用心把關，影響港府形象，認為有不稱職行為應當訓示。她又稱，不少場所早已用機器代替人手，認為當局應檢討現時人手安排，有需要可調配人手到其他崗位協助防疫。

去年疫情高峰期，曾有逾10個食環署街市爆疫，衍生多個傳播群組，加上本報多次揭發街市老鼠橫行，甚至驚現「群鼠噬豬殼」的驚嚇場面，負責全港環境衞生工作的食環署明顯失職。

香港近年鼠患問題持續惡化，面對鼠疫隨時大爆發，食環署防治蟲鼠組職員過去多次被發現「蛇王」偷懶，有人當值時打麻雀，滅鼠工作敷衍了事。