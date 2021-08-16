東方民調：食環無力監管　魚檔驗出新冠

去年多個食環街市爆疫，港府在街市出入口增設體溫量度員，惟有監察體溫儀人員被揭當值時偷懶，近日有街市魚檔驗出新冠病毒，令人憂慮再有爆疫危機。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評街市防疫亂象百出，量度體溫把關形同虛設，炮轟無吸取過去街市爆疫教訓。受訪者歸咎食環署監管外判服務不足，以致成效不彰，枉花公帑，直斥食環署防疫治鼠不力，官員塞責，亦是港府胡混度日縮影。

港府每月耗費逾千萬港元，開設駐守各個食環署街市的體溫量度員，惟本報連日巡視逾10個街市，發現部分負責監察座地式體溫探測儀的人員竟在當值時睡覺、玩手機，並沒有理會進出者情況，又有人隨機用手提體溫探測儀為市民測溫，部分街市出入口甚至擺「空城計」，既無機器亦無人在場。

近日香港首次從進口層面的魚類及其包裝驗出新冠病毒。該批冰鮮䱽魚曾分別售予香港仔魚類批發市場及長沙灣魚類批發市場，再分銷至土瓜灣、深水埗、藍田、元朗及灣仔的街市魚檔，恐再現爆疫危機。

「東方報業民意調查」於上周五至六以手機東網APP，成功訪問284名18歲或以上市民，結果顯示，對於有街市量溫員當值時玩手機、打瞌睡，有街市靠人手抽樣量體溫，47%受訪者批評亂象百出，街市不設防；32%斥防疫意識薄弱；15%認為應檢討人手安排。

港府月花逾千萬港元公帑，增聘逾700名外判工執行街市防疫工作，67%直斥崗位形同虛設；20%轟無嚴格執行追蹤措施；8%憂未能減低傳播風險。

去年逾10個食環街市爆疫，衍生多個傳播群組，36%受訪者批評當局無吸取教訓；33%不滿當局把關防線鬆懈，只懂禁聚；28%擔心再度爆疫，後果堪憂。

港府滅鼠開支不斷增加但收效甚微，42%受訪者批評公帑用不得其所；40%斥防疫防治無對症下藥；16%認為須檢討資源運用。

食環署防治工作欠成效，更屢揭外判工蛇王，51%受訪者批評食環監管不足；26%斥外判機制存漏洞；20%直指招標價低者得，質素成疑。

衞生環境烏煙瘴氣，食環署防疫治鼠不力，52%受訪者直斥病毒難斷，官員塞責；34%形容是港府胡混度日縮影；12%指有礙香港對外形象。

綜觀情況，大部分受訪者批評食環街市不設防，量體溫把關形同虛設，恐造成大量漏網之魚，一旦爆疫恐不堪設想。受訪者歸咎食環署無履行監管責任，外判制度機制亦存漏洞。