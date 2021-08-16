中小型雪櫃表現參差　冷卻食物時間最高相差達1.3倍

香港家居環境狹小，輕巧是選購雪櫃的要求之一。消費者委員會測試了市面上17款無霜和有霜的直冷式中小型雪櫃，發現各樣本冷卻能力表現參差，冷卻食物的時間可相差逾1倍；此外，測試推算出個別無霜雪櫃的全年電費，可較直冷式雪櫃的電費高逾7成。

直冷式雪櫃即是有霜雪櫃，一般較省電、慳位，用戶須定期自行溶雪。而無霜雪櫃則以冷風吹進冷凍室或冷藏室製冷，以除霜發熱器定時溶化於蒸發器上的霜雪。是次共測試17款中型及較小型的家庭雪櫃，當中11款為無霜雪櫃，和6款直冷式雪櫃，售價由1,398港元至6,280港元，測試項目包括能源測試、冷凍和冷卻能力及儲存溫度等。

是次測試中的12款樣本均設有冷凍室，大部分樣本的冷凍表現不俗。除1款「Sharp」(SJ-BR13D-S)雙門無霜雪櫃樣本外，其餘11款雪櫃樣本，可於26小時內，將測試物品從室溫冷凍至-18°C，其中3款更可於14小時內完成,包括「伊箂克斯 Electrolux」(EME2802H-A)、「金章Zanuss」(ZTB2000A-A)、新朗Cinetron(CR-88S2)。

不過，樣本間冷藏室的冷卻表現卻十分參差。測試將3個模擬食品放入冷藏室內，再量度模擬食品由室溫25°C，降至10°C所需要的時間。結果發現，各樣本量得的冷卻時間由2.9小時至6.7小時，相差達1.3倍。以「三菱電機Mitsubishi Electric」（MR-CX39EN-PS-H）的冷卻能力較高，「Sharp」（SJ-BR13D-S）的冷卻能力則較低。

測試又根據各樣本的耗電量推算全年電費，結果顯示，6款較小型的直冷式雪櫃樣本，由於毋須耗電除霜，耗電量較少，全年電費可較個別無霜雪櫃樣本低逾7成。無論單門或雙門型號，推算出的全年電費，介乎107港元至163港元。至於11款較大型的無霜雪櫃樣本電費則較高，介乎257港元至471港元。

消委會提醒，直冷式雪櫃雖然頗為省電，但要定期溶雪清理，同時有單門型號的全機保養期可短至1年，以及不設續保；至於測試中的雙門無霜雪櫃樣本，儘管推算全年電費較直冷式為高，但消費者可選擇能效較佳的樣本，尤其是變頻式壓縮機的型號。消委會建議消費者宜因應家居空間大小、日常冷藏食物的種類和習慣，細心選擇慳電及冷卻表現較佳的雪櫃。