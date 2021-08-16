31款水果乾含糖量全超標　食40克士多啤梨乾要步行36分鐘抵消

港人愈來愈注重健康，水果乾零食亦備受追捧。消費者委員會測試了31款預先包裝水果乾，發現全部樣本的糖合量均達到「高糖」食物的參考水平，其中以提子乾類別的平均糖含量最高，杏脯的平均糖含量則最低。其中14款，即逾40%樣本檢出至少3種除害劑，當中4款更檢出多達10種或以上的除害劑，混合使用除害劑有機會產生「雞尾酒效應」的加乘效果，或對健康構成影響。

是次測試31款預先包裝水果乾，包括5款杏脯、5款藍莓乾、4款小紅莓乾、4款杧果乾、10款提子乾，以及3款士多啤梨乾，每包售價約由9港元至200港元；若按每100克計，售價最高的為1款士多啤梨乾，售價173.5港元，而最低的為1款提子乾1.6港元，價格差異相當大。

測試項目涵蓋霉菌毒素、防腐劑、除害劑殘餘、糖分及多酚含量，亦檢視了樣本的標籤資料。全部31款樣本檢出的糖含量均達到「高糖」食物的參考水平（每100克超過15克糖），由每100克含20.7克至78.7克。

若以糖含量最高的1款士多啤梨乾、「鯉魚門紹香士多啤梨乾」樣本計算，食用1份食用分量（40克）便會攝入31.5克糖分，即約提供126千卡能量；假設一個體重60公斤的成年人，以每小時3公里的速度步行每1公里可消耗約70千卡（約20分鐘）計算，該成年人便需步行約36分鐘（1.8公里），才能消耗1份水果乾的糖分所提供的能量。

綜觀6類水果乾所含的平均糖分，以每100克計算，提子乾的糖含量最高，達57.4克；杏脯的糖含量最低，為35.8克；而其餘類別的水果乾（杧果乾、士多啤梨乾、藍莓乾及小紅莓乾）的平均糖分含量，則介乎44.5克至56.1克。消費者每次進食水果乾時，宜注意食用分量，切勿因不知不覺進食過量而導致攝取太多糖分。

雖然全部測試樣本檢出的除害劑殘餘量均沒有超出香港、食品法典委員會或歐盟的相關上限，但當中有14款樣本檢出3種或以上的除害劑，4款更檢出多達10種或以上的除害劑，包括「Kirkland Signature」藍莓乾、「瑪莉安妮 Mariani」及「妹嘜 Sun-maid」提子乾。