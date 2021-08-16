移民海外搬運服務投訴飆升　收費相差至少1.5倍

不少舉家移民的人士亦要使用海外搬運服務。消費者委員會就海外搬運服務研究，發現以香港搬運全屋家居物品到英國倫敦或加拿大多倫多的收費及相關安排，各物流商之間的報價收費差異頗大，最多可相差分別逾1.5倍（倫敦）和1.6倍（多倫多），最終收費亦可能因種種原因衍生額外費用，導致與商戶提供的報價不同。

是次查詢了合共15間聲稱可提供海外搬運服務的公司，由香港搬屋到英國倫敦及加拿大多倫多的收費詳情，包括船期、搬運流程、禁運貨品詳情、稅項及清關手續、貨物損壞的責任，以及船期延誤時的安排。

由香港搬屋到倫敦有14間物流商提供報價，當中10間物流商按要求提供了運送220立方呎，約40至50箱貨物到倫敦的報價，費用介乎2萬港元至5萬港元，差距可達1.5倍；至於由香港運送500立方呎的貨物到多倫多，則有10間提供報價，當中6間按要求報價，費用介乎5.09萬港元至13.4萬港元，相差1.6倍。

調查發現，於正常船期下，有10間物流商運送貨物到達倫敦預計需時6星期至5個月，最快的1間指貨物上船離開香港後約25日會到達。多倫多方面，8間物流商回覆正常預計需時5星期至3個月。惟大部分物流商均表示現時船期緊張，只有小部分的船期正常仍接受預約。

消委會提醒，由於海外搬運大多涉及大額費用及家居財物，消費者確認海外搬運服務的合約前，務必詳閱當中的條款細則，切勿輕信口頭陳述和承諾，並注意有關保險的安排，以減低出現變數時消費者需承擔的風險。

至於海外搬運服務相關投訴統計數字，該會去年共收到3宗投訴，在1至7月期間收到1宗，今年1至7月則收到20宗。