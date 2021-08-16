醫美投訴飆升　3萬元水光療程　臉現一排針孔容貌盡毀

愛美之心人皆有之，近年醫學美容大行其道，惟不是每個人都適合醫學美容療情，消費者委員會近年亦收到不少有關醫美事故的投訴個案，單單今年上半年已接獲479宗，情況令人關注。有苦主曾購買3萬港元的水光注射療程，樣貌無法變美之餘，甚至留下一排針孔於臉上，模樣骸人，令事主大受打擊飽受情緒困擾。另有投訴人購買價值近1萬港元的定點去斑療程，惟完成首次療程後出現水泡；亦有投訴人注射透明質酸後感到劇痛，事後頭痛作嘔。消委會表示，利用入侵性的美容技術具有一定風險，提醒消費者應先瀏覽衞生署網頁，以了解有關區分醫療程序和美容服務的詳細內容。

儘管過去1年多停業多時，有關美容院醫美療情的投訴仍不見少。有苦主購買了3萬港元的水光注射療程，打針當日美容院職員向投訴人推介使用針機儀器，聲稱效果較均勻及減少痛楚，投訴人便同意以針機注射，惟完成後面部出現紅腫，額頭、兩邊面頰及下巴留下一排排整齊的細小針洞。美容院向投訴人表示紅腫和針洞會於兩星期內逐漸消失，惟一個月後針洞仍清晰可見，針洞看似一條條凸出的線留在面上。最後投訴人向消委會投訴，美容院同意退回全數款項，雙方簽署和解協議。

另外亦有個案同樣因入侵性美容而導致美貌盡毀。投訴人購買價值9,888港元的定點去斑療程，完成首次療程後，額頭已感到痛楚並出現很多小水泡，職員聲稱3日便可消除，惟情況持續2日未有改善，甚至有水泡破了，臉上留下幾個長方型的紅印。

另一投訴人亦因購買價值7,200港元的打針療程注射透明質酸，打了約一半劑量已感到劇痛，惟美容院醫生稍停約10秒後便繼續注射，及後她感到呼吸急促及作嘔，晚上更變成兩邊太陽穴位置腫痛，頭痛作嘔，翌日又感到牙骹位置異常痛楚，只可進食流質食物，被懷疑是注射太多劑量所致。

消委會建議，因部分美容療程只可由註冊醫生或註冊牙醫施行，消費者應事先瀏覽衞生署網頁了解；同時應仔細了解美容療程的詳情，例如儀器等，以評估潛在風險和可能的併發症；若進行美容療程後感到不適或皮膚出現異常，應盡快通知美容院，並謹慎衡量美容院提出的補救方案是否安全及切實可行。