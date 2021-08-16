言語治療服務收費差異大　消委會建議消費者小心比較

市面上有提供言語治療服務的機構眾多，消費者委員會近月就言語治療服務作出研究，發現不同服務機構的診斷和具體治療內容各有不同，收費差異亦甚大，每節治療收費由數百元到數千元不等。其言語治療師是否屬「衞生署認可言語治療師名冊會員」、服務內容和收費詳情亦不透明。

消委會近月向54間提供言語治療服務的機構發出問卷，查詢關於兒童懷疑出現語言障礙及中風後的長者出現吞嚥障礙的診斷及治療服務收費和相關資料，最後僅有25間機構有回覆，但只有約半數（11間）機構提供中風後長者吞嚥障礙治療服務，當中更只有5間能向消委會提供較詳盡的服務內容供查詢者參考。

不同機構的收費差距甚大，個案A及個案B的非套餐首次診斷或評估收費同樣由780港元（45分鐘）至4,000港元（120分鐘）不等。由於隨後的治療屬長期的服務，消費者要仔細衡量治療服務內容是否切合患者的需要和自身的預算，知所選擇。

另外，一些機構收費會視乎言語治療師的資歷、提供服務的日子（平日或周末）、評估項目而有所不同。同時，每節的會面時間亦不一，首次評估由30分鐘至2小時不等，其後每次治療則由30至90分鐘，而個別機構的評估時間除了視乎兒童的年齡，亦要視乎他們的合作性及家長是否多提問而定，有機會因超時而按比例增加收費。

消委會建議，消費者應小心比較治療方案和相關要求，加上治療費用，平衡各考慮因素才作決定；同時要了解言語治療師資格，可查閱公會名冊，清楚服務提供者是否為「衞生署認可言語治療師名冊會員」或具相關資歷。