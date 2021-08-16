何栢良轟防疫存漏走甩變種病例　料群體免疫永不發生

日前1名由美國返港的38歲女外傭因完成兩劑新冠疫苗及有抗體，獲縮短檢疫期至7日，惟完成檢疫並走出社區後始確診，被轟檢疫安排存漏洞。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(16日)在電台節目指，縮短已接種疫苗並有抗體人士的檢疫期到7日，明顯是外防輸入的漏洞，有關個案反映港府讓有符合特定條件，如已打針人士縮短酒店檢疫期至7日的政策錯誤，亦未有建基穩妥的科學根據，要求政府短期內會修正。

何表示，美國近期疫情反彈，每日新增個案逾十萬，是全球數一數二，不應列為中風險地區，形容「完全無法理解」，擔心會令個案走入社區。他認為最穩陣是全部抵港人士都要在酒店檢疫21日，但代價會較大，若政府希望安排有彈性，必須先準確評估外圍疫情風險。

他又引述外國有關Delta變種病毒的研究，指接種新冠疫苗仍感染的患者病毒量相當高，甚至可引致超級群組爆發，加上病毒變種速度較接種疫苗速度更快，群體免疫或永遠不會發生，無接種疫苗的人始終有機會受感染。政府年初期望疫苗接種率達7至8成，就可達到「群體免疫」的觀念已過時，即使在高接種率國家，群體免疫亦未有出現，攔截不到病毒在社區快速傳播，因此疫苗接種應重新定位為「個人保障」，而不是「群體免疫」。

至於有小學校長建議當局考慮把小學家長接種疫苗比例，列為學校恢復全日授課的條件，何對建議表示贊成，認爲有助提供誘因，鼓勵更多家長接種，並防止兒童感染病毒。