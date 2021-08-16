管制即棄塑膠餐具將展開公眾參與　雨傘膠袋棉花棒榜上有名

近期政府正就管制即棄塑膠餐具進行公眾諮詢，惟當中涵蓋範圍之廣，引來社會廣泛討論，環保署亦已委託可持續發展委員會，之後會展開公眾參與。據了解，日用品例如棉花棒、酒店即棄沐浴露膠樽、商場派發的雨傘膠袋等，都有可能被納入規管，不過暫時仍未有推行時間表。有環保團體對此表示歡迎，認為香港亦應跟上國際步伐以推行走塑，而可持續發展委員則稱，明白措施或會對業界造成影響，會先與業界溝通。

政府近年推廣「走塑」鼓勵源頭減廢，環保署近期亦正就「管制即棄膠餐具」進行公眾諮詢，以制訂政策全面管制即棄塑膠。環保署指已委託可持續發展委員會展開公眾參與，雖然目前仍於籌備當中，屆時將向公眾收集對管制方式、範疇、緩急次序和時間表等意見，詳情會在稍後公布。

據知，今屆政府在公眾諮詢完成後，最快會於下屆政府提出立法，當中列出多種即棄塑膠，例如食物包裝袋、商場派發的傘袋、速遞包裝膠紙、發泡膠、棉花棒、氣球棒、牙線棒等，甚至連紙包飲品盒附送的塑膠飲管亦榜上有名。

可持續發展委員會表示，雖然即棄用品大多含有塑膠成分，但由於大樽裝的淋浴用品非一次即棄，故或不會納入規管。政府又期望從源頭入手規管，限制此類產品進入香港市場，可持續發展委員會透露，現時正透過生產力局草擬諮詢文件，並由酒店業、回收業和餐飲等業界做焦點小組。

有餐飲業擔心，因規管範圍極廣，而一些即棄餐具的替代品價格可能較現時使用的塑膠餐具高出數倍，增加業界營運成本。有環保團體則對措施表示歡迎，因近年世界各國亦開始推行走塑，香港理應緊隨國際步伐，立法規管時也要為每種產品制訂標準，以免實施時引起混亂。