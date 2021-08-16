立會大樓耗11.7億元擴建　2025年中完工　期間租中信大廈3層過渡

新一屆立法會議員人數將增至90人，立法會大樓內部需要進行擴建工程。身兼立法會主席的行政管理委員會主席梁君彥今(16日)在會後表示，擴建工程費用涉約11.7億港元，將於本月25日向工務小組委員會提出撥款申請，如獲同意則在下月10日向財務委員會申請撥款，工程最快在明年年中展開，料在2025年中前完成。在過渡安排方面，政府會租用中信大廈3個樓層予立法會秘書處、45位議員及其職員使用，租金安排由政府與業主商討，立法會只需向政府繳付1元象徵式租金。

梁表示，面對額外辦公地方的需求，行管會早前決定擴建立法會綜合大樓，在現址增建4層，及在1樓外的區域加建10層。在聽取政府及秘書處匯報擴建計劃的進展後，工程不單增加會議場地，議員及秘書處辦公設施外，擴建後立法會的餐廳、公眾參與活動和教育活動室，及兒童學習室將會加大。

至於在施工期間，梁指立法會將在會期內繼續維持運作，故在工程管理上會盡量減低對立法會運作的影響，特別將帶來噪音的工程安排在晚間、公眾假期及休會期間進行。至於過渡安排，政府已租用中信大廈3個樓層，予立法會使用。有關租金是由政府與業主商討，以商業原則定價。