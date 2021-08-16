旅發局推新一輪「賞你住」 消費滿800元加打一針可獲酒店優惠

疫情下各地繼續封關，外遊無望，本地宅度假成港人新消閒方式。香港旅遊發展局今日（16日）宣布，乘消費券熱潮，推出新一輪「賞你住」活動，年滿18歲的市民即日起消費滿800港元，可獲500港元本地酒店住宿折扣優惠，約140間酒店參與計劃，提供2萬個名額。不過新一輪「賞你住」較上一輪「加辣」，參與活動者前提需完成接種一劑新冠疫苗。

新一輪名額合共2萬個，參與酒店超過140間，包括不少星級酒店，如港島香格里拉大酒店、香港四季酒店及港麗酒店等。由即日起至10月31日，已打一針並滿18歲的市民於本地零售或餐飲實體店消費滿800港元 (最多兩張收據計)，並儲起機印收據正本，則可參加活動。

由下月7日起，市民可按照酒店提供的指定方法，即透過電郵或酒店預訂系統，提交消費收據，並以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂 500港元或以上的一晚或連續兩晚心水住宿計劃，享有500港元折扣優惠，名額有限，先到先得。

旅發局總幹事程鼎一表示，早前於 3 月推出的第一輪『賞你住』有助刺激本地消費，參加活動的市民實際消費金額平均較換領要求高7成，旅發局希望藉着消費券陸續發放，推出新一輪活動，可於暑假後持續為業界提供支持，繼續帶動消費鏈。

另外，旅發局今日亦公布7月初步訪港旅客，整體訪港旅客為約8,660人，較去年同期下跌近58%。雖然海外旅客，包括短途、長途及新市場訪港旅客分別大跌77.4%、86.1%及89.9%，但7月份內地旅客仍有6,302人，較去年同期升10.4%。