上半年整體罪案按年跌1475宗　增38宗爆竊　村屋居屋高危

警方防止罪案科今日(16日)舉行「安居樂月」的防罪活動，向市民派發宣傳單張和紀念品，以宣揚防爆竊、防搶劫和防騙訊息。防止罪案科警司李志文表示，今年上半年罪案較去年同期有改善，估計為反對修訂逃犯條例示威平息後，警員能回復正常巡邏有關。其中爆竊案亦由去年上半年的1,156宗，跌至今年上半年741宗，減少約35.9%。然而，損失金額卻上升至4,970萬港元，按年增210萬港元；其中涉及村屋和居屋的爆竊案分別上升28宗和10宗。

警方「安居樂月」活動將會一連兩周於各區舉行，包括旺角、尖沙咀、大埔和柴灣等地。除派發傳單外，宣傳車亦會走遍多區，車內亦有防盜小遊戲供公眾了解面對爆竊案等罪案時如何處理。刑事支援部總警司余鎧均亦有到場向公眾派發宣傳物品和講解防罪訊息。

李表示，今年上半年整體罪案數字為30,871宗，較去年同期32,345宗，減少1,475宗，下降4.5%；而破案率則由32%，升至35.7%。

至於爆竊案方面，雖然整體錄得跌幅，但涉及村屋和居屋的爆竊案卻分別上升28宗和10宗。他指隨疫情放緩，市民外出次數增加，令竊匪有機可乘，故建議加裝智能防盜系統，若發現可疑人士請即報警。警方又會加強與屋苑保安交流，建立即時通報機制。

另外，消費券方面，李表示暫未收到相關消費券的投訴，但呼籲市民小心手機及八達卡遭人盜竊。