規管醫療中心新例允市民查冊　衞生署帶頭違規未列出高層資料

DR醫學美容事故發生後，政府立例加強監管醫院、日間醫療中心、西醫/牙醫診所及衞生服務機構這四類私營醫療機構，而《私營醫療機構條例》於2018年年底刊憲，當中所有私家醫院牌照及第一批日間醫療中心牌照亦於今年1月1日生效，惟衞生署私營醫療機構規管辦公室的網頁並沒有列出醫務行政總監（Chief Medical Executives）的資料。有區議員今日(16日)召開記者會，批評情況極不理想，或會導致出現投訴機制未能處理的情況，形成潛在漏洞，影響病人權益、公眾知情權及業界操守。

深水埗區議員袁海文團隊於今年7月中旬，以電話方式向「衞生署私營醫療機構規管辦公室」查詢部分日間醫療中心的醫務行政總監資料，但當時職員拒絕透露，袁認為做法不合理，並隨後於7月下旬，再電郵向署方，要求衞生署列出所有「醫務行政總監」身份，衞生署及後於8月12日，以電郵回覆時，僅提供其中一間日間醫療中心的醫務行政總監資料。

袁同時於7月下旬以電郵、傳真及電話方式，根據所有於私營醫療機構規管辦公室的網頁所列出的日間醫療中心資料，發出超過200份問卷，希望直接了解這些日間醫療中心的醫務行政總監、麻醉程序、註冊護士及收費等資料，惟截至8月4日，只有三間醫療機構完成問卷反映大部分醫療機構不願透露其牌照相關詳情。

袁批評情況極不理想，或會導致出現投訴機制未能處理的情況，形成潛在漏洞，影響病人權益、公眾知情權及業界操守，又舉例指，現時投訴機制，只處理病人投訴，當出現例如私營醫療機構招攬生意宣傳，並非屬醫患關係問題，但醫務行政總監沒有確保醫療機構行事合乎醫生專業守則，公眾就難以作出投訴，即使想向醫委會投訴有關醫生，沒有醫生身份亦難以立案。

他建議衞生署應確保公眾有途徑知悉「醫務行政總監」的身份，例如於現時的私營醫療機構名單同時列出該「醫務行政總監」的身份及其醫生註冊編號，令公眾的知情權及病人權益能得到足夠的保障。