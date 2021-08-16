七旬父為爭廁所斬子　認蓄意傷人罪囚16個月

患有前列腺問題的七旬老翁，因爭廁所跟同住兒子爭執，在廁所門前苦忍不住，怒起拿刀衝入廁所斬子 。兒子頭部、頸部、手臂多處受傷，事後須留院近一個月。老翁早上月在區域法院承認一項有意圖而傷人罪，求情指兒子在廁所內吸煙不讓他如廁，又遭兒子以粗口責罵，才一時衝動犯事。法官則指控罪嚴重，案件的發生本身是一個悲劇，今天（16日）決定將老翁判囚16個月。

本案被告王伯松（79歲）承認於2020年10月2日，在鯉魚門邨鯉生樓的住所內，意圖使其31歲兒子王華利身體受嚴重傷害，而非法或惡意傷害他。辯方求情指被告年輕時由內地來港，一直奉公守法，其妻及女兒均讚揚被告關愛及盡心照顧家人，家人間的關係一直良好。被告約在10年前做前列腺手術後退休，只間中兼職幫補家計，但現在懷疑患上前列腺癌。案發時被告因一時控制不了情緒才犯事，事後已後悔傷害了兒子，在家人探望他時亦關心兒子復原情況，兒子亦已原諒被告。被告打算服刑後便回到家鄉居住，相信重犯機會低。

法官在判刑時就指，案件嚴重之處在於被告使用可致命的菜刀，並向其子頭部、頸部等重要部位施襲，令兒子傷勢嚴重。但法官考慮到被告案發時強忍不適，一時無法控制情緒及失去理智犯事，過往沒有案底，接納屬單一事件。而被告與家人關係一直良好，兒子已原諒他，及其高齡且患有前列腺等問題而將要承受牢獄之苦，酌情減刑後將被告判囚16個月。

案情指，被告與妻子及兒子王華利住在案發單位同住。當日早上約9時半，兒子在廁所內吸煙，被告剛回到家，叫兒子讓他先去廁所，兒子拒絕，被告便走到隔壁廚房，拿起一把長約30厘米的菜刀，不發一言地斬了兒子一下，兒子用手推開被告，叫他冷靜，惟被告仍繼續斬了數下。後來兒子逃到睡房被告才停止。被告被捕後在警誡下表示，兒子佔用洗手間超過15分鐘，承認因「一時激氣」而斬傷兒子。經檢查後，兒子頭部、頸部、手臂有多處傷勢，包括頭皮頂部8厘米表面裂傷、右頸斜紋肌肉外露、右肩3厘米表面裂傷、右手肘5厘米深裂傷出血等等。兒子其後須留醫27天，出院後亦要繼續到矯形外科覆診。