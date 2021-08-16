疑偽造疫苗針紙　越南裔清潔女工還押候訊

一名越南裔女子涉嫌帶文件到曬相舖，印製假「針紙」及不適合接種疫苗醫生紙。警方拘捕她後搜查其住所，再檢獲他人身份證及懷疑假身份證。該越南女子及曬相舖女職員，分別被控偽造文書、管有虛假文書等4罪，案件今天（16日）在九龍城裁判法院提堂。2名被告暫時毋須答辯，法庭把案押後至9月27日再訊，以便控方進一步調查，包括作相關化理檢測。候訊期間越南女子須還押，曬相舖女職員則准以1萬港元保釋，期間不得離港，及須每周到警署報到2次。

2名被告分別是49歲清潔工阮氏緣及41歲本地商人王文琪。其中前者為越南裔，但持香港身份證。今天2人均有申請保釋，但裁判官僅批准王的申請。阮在申請被拒後，決定保留每8天覆核保釋之權利，她將在8月24日被帶上法庭作保釋覆核。

2人同被控於2021年8月13日，在九龍灣號麗晶商場一間沖曬店製造虛假文書，即11張「2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄」及2張「因健康理由不適合接種2019 冠狀病毒病疫苗」紀錄，意圖誘使其他人接受該等文書為真文書，以致對其他人不利。阮另被控3項控罪，其中管有虛假文書罪指她2021年8月14日，在銅鑼灣歌頓道明興大樓內，知道或相信一張以裴秀菁為名的「2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄」屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。餘下2罪分別是管有偽造身份證及管有他人身份證，控罪指她在同日同地管有以王英俊及裴秀菁為名的2張偽造身份證，以及管有屬於徐桂嬋的身份證。