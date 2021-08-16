職工盟供會址予37個黑暴工會　騎劫業界分化社會

反對修訂《逃犯條例》風波期間，不少界別籌組新工會，勞工及福利局局長羅致光網誌曾透露，去年新的職工會登記申請逾4,000宗，其中去年底已登記工會多達逾1,400個，按年上升50%。有關的申請數字大幅上升，全因反對派針對立法會及選委會選舉，計劃「海嘯式種票」。而事件背後的推手，為一直推動反中亂港活動的職工盟，為反對派提供其會址作登記用途，截至今年7月，多達37個於黑暴期間成立的工會以職工盟會址作登記。

反對派的「種票」分為兩個階段，首階段針對2019年區議會選舉，以各種洗腦文宣發動大量年輕人到「關鍵選區」登記選民，成功控制了大部分區議會。第二階段針對原本於今年舉辦的立法會及明年的選委會選舉，拉攏支持者成立大量偽工會，搶佔立法會及選委會勞工界別議席，以達奪權的政治目的。

消息人士指，為在短時間內成立工會，職工盟在背後扮演重要角色，除提供其位於油麻地彌敦道557至559號永旺行19樓會址，用作登記新工會地址用途，又擔當顧問角色，結果促成大量工會極速成立。職工盟又在背後推動或聯合偽工會發起反政府活動，製造社會分化、散播仇恨及打擊政府施政。

從中可見，該些偽工會成立後嚴重偏離工會法定宗旨，不單未有維護工人權益，反而在黑暴及抗疫期間發動各種不合作的政治活動，以圖破壞本港繁榮穩定、延續抗爭活動及分化社會，包括發動「大三罷」、抗疫罷工等。其中一個經典例子，是獲職工盟支持的偽工會「醫管局員工陣線」於去年2月無視疫情擴散，挾病人做棋子，發起一連5日的醫護罷工，脅迫政府全面封關，該工會前主席余慧明更揚言罷工可以「撼動政權」。

除以職工盟會址作登記的37個偽工會外，另有一些在黑暴期間成立的偽工會以專業自居，於媒體頻頻曝光及大力推動反政府活動，試圖騎劫業界及搶奪話語權，令公眾誤以為相關言論是業界的聲音。

若與傳統工會比較，偽工會不論在成立時間、人數及規模資料等都欠缺透明度，宗旨及過往舉辦的活動，部分甚至與業界毫不相干，舉例指，傳統工會「香港文職及專業人員總會」早於1991年成立，會員人數多達近5.4萬人。相反，偽工會「香港白領(行政及文職)同行工會」於黑暴期間成立，會員人數不詳，多次發動反中亂港活動，對業界毫無建樹。因此，社會上有聲音建議當局要取締該些偽工會，以助各行各業正本清源。