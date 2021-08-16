就721案交10萬聯署投訴法官　團體斥黎智英黑暴始作俑者

團體「珍惜群組」認為721元朗白衣人案件判決不公，稱收到超過10萬人聯署，今日(16日)向投訴法官行為諮詢委員會遞交聯署信，投訴處理案件的法官葉佐文。該團體召集人李璧而強調721事件中的元朗人只是守護家園，並非暴徒，又直斥壹傳媒黎智英是黑暴的始作俑者之一。

李璧而形容黑暴份子猶如螞蟻，721當天已經到達元朗鄉村，反問村民如何不反抗。她指村民被迫保護家園，批評法官卻判處村民暴動，直斥過分。她又指凡事有果必有因，若沒有黑暴便不會引發721，又以壹傳媒黎智英為例，指黎是黑暴的始作俑者之一，亦沒有被告暴動罪。她又指投訴信以她個人名義書寫，其中一名被告鄧懷琛的妻子鄧太並不知情。

原定出席記者會的商人楊官華沒有現身，並於社交網站說，在案件上訴期間投訴法官可能構成藐視法庭，決定停止參與投訴行動，並與李璧而割席。李認為有權投訴法官，與藐視法庭屬兩回事，質疑是傳媒的壓力影響了楊官華。李又形容楊官華年紀較輕，入世未深，加上傳媒和社會對他施加壓力，所以「發小朋友脾氣」也能明白。