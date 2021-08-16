地盤監工涉非法集結受審　辯方指警方拉錯人

地盤監工涉嫌在前年9月29日，於銅鑼灣參與非法集結。他因而被控一項非法集結罪，案件今天（16日）在區域法院開審。辯方質疑警員在現場捉人時，誤會剛從休憩處跑出的被告是疑犯，才將其拘捕。

本案24歲被告潘奕安，任職地盤監工。他被控於2019年9月29日在銅鑼灣黃泥涌道，連同其他身份不詳的人士參與非法集結。據控方開案陳詞指，案發當日約晚上7時，有過百名示威者聚集在銅鑼灣禮頓道及黃泥涌道一帶，他們用雜物堵塞附近馬路，又破壞現場的閉路電視。當中有示威者是手持長竹枝、盾牌及長棍，並與警方對峙。隨後警方展開驅散行動，有警員發現被告身處約50人的示威群眾中。當時被告戴上黑色面罩、身穿黑色上衣，揹背囊及手執雨傘。被告看見警方後即逃跑，但很快便被警員制服在地。警方檢取被告的背囊，發現內有面罩、護脛、手袖及手套等物品。

案件開審後，控方傳召警員高龍柱作供。高供稱當晚他發現被告後，曾與他四目交投，清楚看到對方的容貌。而他追捕被告時，四周燈光充裕，沒有任何事物阻擋他的視線。其後被告遭制服後不斷掙扎，故被索上膠手銬。辯方盤問高時，指出當時已經天黑；高第一次看見疑犯時，2人相距逾30米，疑犯很快便混入示威者中逃離，故質疑高無法好好觀察疑犯，並指被告是在黃泥涌道休憩處跑出，被誤會為疑犯才遭拘捕。高不同意辯方所指，表示自己能清楚看見被告的外觀。