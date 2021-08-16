B類食肆未打針員工周四起每周一檢　業界料掀離職潮

本港新冠疫情雖有緩和，但港府為谷針仍無所不用其極，包括要求B類食肆未打針員工，周四(19日)起由以往的兩周一檢，縮短為一周一檢。有飲食界人士批評，新措施旨在逼市民打針，估計不打針的員工每月要支付高達960港元檢測費用；更有員工因身體原因，擔心出現副作用而不願打針，寧願轉行至零售業，令業界更難聘請員工。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華在電台節目指出，以每次檢測費用240港元、每月檢測4次作計算，每月檢測費用高達960港元，令食肆和員工成本增加。他續指，部分員工會向僱主查詢，公司會否承擔有關費用，他炮轟當局「將矛盾放喺僱主同僱員之間」。

對於當局明言考慮第五波疫情爆發後，僅讓D類食肆營業晚市堂食，林認為店舖的員工及食客均要打針，才可成為D類食肆，相信有意「升級」的食肆早已成為D類食肆，其餘亦要等待員工接種兩劑疫苗後14日才可「升級」，難以預料有關店舖可否趕在第五波疫情爆發前完成。