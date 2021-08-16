受僱持氣槍刀錘劫錶行　2內地漢認罪囚8年

3名男子光天化日下走進銅鑼灣一間錶行，以錘子敲碎櫥窗後搶走12隻總值逾76萬港元的二手錶，犯案期間匪徒更以刀及氣槍指嚇在場人士不要走近。警方經調查後，於案發後近一個月拘捕2名涉案內地男子，並起回其中2隻被劫二手錶。2人於早前承認2項搶劫罪，今天（16日）於高院原訟庭各被判監8年。法官杜麗冰指案件是有預謀犯案，除被告認罪外沒有任何減刑因素。

兩名來自廣東陽江市的被告李富超（25歲、菜販）及李健良（26歲、無業）被控於2019年12月22日，連同一名不知名人士於銅鑼灣廣場一期「28 Watches」內搶劫12隻共值76.25萬港元的二手錶。案情指案發當日下午6時許，涉案錶行外傳出巨響，商場保安員前往錶行了解，但被戴著口罩的次被告李健良以刀指嚇，命令他走開。其後首被告李富超與另一男子從錶行離開，李健良拿著狀似手槍物體，着職員不要走近。3人其後離開商場，錶行職員發現櫥窗損毀，經點算後發現12隻二手錶失竊，於是報警。警方到場調查在商場發現一把刀、2把錘子及一把黑色氣槍，懷疑與案有關。警方並於商場走廊找回其中3隻失竊二手錶，共值18.1萬港元。

警方經調查後鎖定2名被告，並發現2人於案發當日從內地來港並於同日離港。其後2人有再來港，最終於2020年1月13日先後被拘捕。警方更在首被告入住的賓館假天花上，發現另外2隻失竊的二手錶，總值約7.4萬多港元。2名被告被捕後均承認受僱犯案，首被告稱獲同鄉「阿嘉」以5000港元聘用參與是次行動，事後可分得部分贓物。他當日與該不知名男子以錘子敲碎櫥窗取錶，次被告則負責指嚇他人不要走近。

辯方今天求情時指，2名被告均因經濟原因犯案。首被告要供養正就讀大學的胞妹讀書；次被告就曾經營食店但生意失敗，欠債又沒有新工作，故為搵快錢而犯案，但2人已感後悔。不過法官指經濟原因並非犯案藉口，而且2人是專程跨境來港犯案，故有加刑因素。考慮2人認罪及其他量刑因素後，法官決定判2人監禁8年。