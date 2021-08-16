2女涉助網上騙徒洗錢　一人被捕後稱同為受害人

2名女子被控與騙徒串謀，借出銀行戶口接收網上騙案的騙款，因而被控串謀洗黑錢罪。案件今天（16日）在東區裁判法院開審。控方在庭上播放其中一名被告的口供錄影，她聲稱自己亦是網上情緣騙案受害人，將自己的銀行戶口借給在異地落難的「男朋友」使用，更將薪金全數給予對方。她曾經問過「男朋友」有關涉案入帳紀錄，但對方解釋只是客戶轉帳給他買貨。

本案被告魏玲玲（47歲，超市店務員）、譚介雲（51歲，文員），各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。魏被控於2018年3月21日至11月28日，串謀Kelvin LEE處理中國銀行一戶口內的491890.44港元；譚則被控於2018年9月4日至11月15日，串謀Codecasa RICCARDO及其他不知名人士，處理滙豐銀行一戶口內的501574.24港元。

資料顯示，2名被告早前曾被其中一名懷疑騙案受害人入稟區域法院，民事追討損失。該民事案的已婚事主在3年前於Facebook認識一名「美國飛機師」，2人相識僅個多月，「機師」便說要寄送她價值逾10萬美元的名貴禮物。事主其後收到郵遞公司職員來電稱「禮物」過重、需額外收費保障貴重禮物安全。婦人遂將超過33萬港元存進對方指明的5個戶口。她其後向5個戶口的戶主提出民事訴訟，要求追回付出的款項。而本案2名被告，就是此民事案其中2名被告。

被告魏玲玲在2018年被捕後，曾與警方錄取錄影口供，魏在錄影片段表示自己12歲從泰國來港，與前夫育有一子一女。她聲稱在網上認識了一名男子叫「Kelvin Wei」，2人雖素未謀面，但很快已發展成情侶關係。她指「Kelvin Wei」自稱香港人，但在馬來西亞工作，期間被人打劫，合約又規定所得薪金要在2年後才可領取。魏續指這名「男朋友」聲稱自己窮到無錢食飯、又患有心臟病、母親又在不久前去世，魏見他如此可憐，便應他的要求，將自己的出糧戶口提款卡寄給對方，並將所得薪金全數給予對方。魏又數次寄禮物給對方，包括鞋、衣物等等。

魏又講到，自己曾將中銀及滙豐户口借給「男朋友」，2個户口先後都被銀行凍結，銀行解釋有人將款項存入該户口並需要退款。魏對「男朋友」曾經起疑。她在被警員詢問下一度哽咽及抹眼淚，表示「因為你愛一個人，我覺得係信佢囉⋯⋯我係佢唯一嘅家人⋯⋯咁多差人突然之間咁短時間嚟搵我，好似我係犯咁⋯⋯其實個戶口都係俾我男朋友用，一蚊我都冇攞過⋯⋯呃我錢呃我感情都唔緊要，唔好咁搞我」。