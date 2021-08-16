警搗破4個詐騙集團拘54人　119受害人失逾2千萬

今年上半年，警方新界南總區接獲的詐騙案件高達1911宗，與去年同期相比，錄得兩成半的升幅，犯案手法種類繁多，當中以投資、低息貸款、求職及網上情緣等騙案升幅尤其顯著。有見及此，新界南總區刑事部於上周一連5日(9至13日)進行拘捕行動，共17男5女(19至50歲)被捕，他們牽涉至少119宗、發生於2019年10月至今年3月期間的詐騙案。

新界南總區重案組總督察周子軒指，連同警方較早前調查期間拘捕的人士，警方至今一共拘捕54人(15至69歲)，分屬4個犯罪集團，當中包括11名骨幹成員及43名傀儡戶口持有人，職業分別有學生、家庭主婦、侍應、運輸工人、無業人士等，部分人有黑幫背景。警方亦凍結188萬港元犯罪得益，牽涉的受害人約119名，損失金額達2,150萬港元。

新界南總區重案組署理總督察黃慧雯稱，單一最大損失為投資及網上情緣騙案，一名40歲女受害人先墮入網上情緣騙案，騙徒先自稱為專業人士，以甜言蜜語令受害人相信2人已發展為網上情侶關係，騙徒繼而投其所好，向受害人推銷投資項目。受害人於3個月內，多次匯款至騙徒的傀儡戶口，損失高達630萬港元。