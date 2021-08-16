中年漢茶餐廳為瑣事打鬥後死亡　死因庭開庭研訊

年近花甲「奶茶叔」6年前在順天邨一茶餐廳飲奶茶加糖後，疑因把舔過試味的茶匙插進公用糖罐，引起同枱一名貨車司機不滿。雙方為此爭執，「奶茶叔」其後因傷倒地送院救治，在昏迷數月後死亡。死因裁判法庭就「奶茶叔」的死因，今天（16日）在西九龍法院展開研訊。貨車司機今供稱，「奶茶叔」要求到餐廳外解決爭執。他甫出餐廳「奶茶叔」便揮拳向他施襲。他稱自己用雙手前臂格擋，及一度用腳推開對方。其後他為保護自己，才低頭及用右手自衞還擊。

今次研訊涉及去世時58歲的男子黃文權的死因。死因庭今早抽出5名男子組成陪審團，審理這宗死因研訊。貨車司機梁寶鈿供稱，2015年10月10日早上，他在順天邨萬順茶餐廳吃早餐時，同桌一名男子飲奶茶加糖時，將舔完試味的私匙，插落公用糖罐舀糖。梁便開口指「咁樣都得呀？」對方當時回應：「咩呀！唔得呀？係咁㗎啦！你好唔滿意呀？」梁則反駁「梗係唔得啦！好唔合衞生，人人食你『口水尾』咩，個糖罐的沙糖又濕晒！」斥責對方行為缺德。

梁續供稱，該男子當時回應「咩呀！唔滿意呀？出去傾囉！」，之後便「一支箭」衝出餐廳。梁稱在餐廳侍應及其他食客勸說下，他先去結帳。惟其後他一步出餐廳，對方便衝上來，舉右拳打他的頭2至3下。梁形容對方當時襲擊「好快好重」，他一邊後退一邊用雙手前臂格擋。梁稱自己被迫回至近餐廳門外，遭地上石壆拌倒至有點失去平衡，便順勢用左腳推向對方的肚子。他稱自己沒有怎樣用力，左腳其後遭對方抓住，鞋子也脫落在地。他想拾回時對方再次上前，並用雙手對他左右施襲，他便再度舉起雙臂抵擋。

梁稱他被迫到餐廳玻璃門時，擔心自己頭部會遭對方撞上玻璃門，便低頭及用左手抵擋襲擊，同時用右手隨意地揮動還擊。對方其後倒地，梁則向餐廳老闆留下電話，表示有需要時轉交警方及會承擔責任，之後便離開現場。他稱事後其面部、頭部、手臂及手指都有紅腫，但沒有看醫生。梁在律師提問下又補充，自己沒有接觸過對方的後腦及後頸，而對方倒地時仍有呼吸及發出聲音。梁又指自己用右手自衞還擊，是為了保護自己，力道亦沒有超出自衞程度，更形容自己「根本上都發唔到力」。

現已退休的前救護隊目杜耀禮就作供表示，當日上午他接報到達萬順茶餐廳外，當時死者俯臥地上，他將死者身體翻轉，讓其臉部朝上，發現死者昏迷及沒有呼吸，但仍有脈搏，他為死者戴上呼吸復蘇器後盡快送院。他表示他肯定當時死者沒有明顯傷痕或流血。研訊明天（17日）繼續。