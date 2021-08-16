偽工會與黑暴勾連　黃國質疑職工盟觸犯國安底線促徹查

前年反對修訂逃犯條例示威期間，去年新的職工會登記申請超過4,000宗。工會「海嘯式」增加，職工盟背後為反對派支持者提供其會址用作登記工會地址的用途。截至今年7月，有多達37個於黑暴期間成立的工會登記地址為職工盟會址。工聯會理事長黃國直斥偽工會不符維護工友權益，參與黑暴，騎劫傳統工會和業界。被問到職工盟當中的責任時，黃批評部分勞工團體觸犯國家安全底線，要求政府嚴正調查。

黃國批評不少偽工會不單未有維護工人權益，反而在黑暴及抗疫期間發動各式各樣的政治活動，例如發動「大三罷」和抗疫罷工。黃批評相關工會即使在《港區國安法》實施後仍沒有收斂，更設街站悼念六四及在網上呼籲悼念7.1恐襲案伊兇徒。黃直指活動與業界利益無關，卻破壞社會穩定及分化社會。

黃以獲職工盟支持的偽工會「醫管局員工陣線」(陣線)發起醫護罷工為例，陣線在去年疫情初期發起一連5日罷工，要求政府全面封關。黃批評該工會以打擊政府施政為先，卻犧牲業界及病人利益。黃稱有從事醫護界的業界反映，認為陣線的行為騎劫傳統工會和業界，影響業界專業形象。

對於應如何解決現時偽工會氾濫的問題，黃認為政府應嚴格根據職工會條例審批及監管工會，而《港區國安法》亦有要求政府監管社團運作。黃又指，政府又應給予真正的工會代表工友的權利，並確保權利受到足夠保障。

被問到職工盟在偽工會背後影響深遠，是否需要被取締，黃表示，對於部分勞工團體過去深入參與政治活動，包括支持黑暴、罷工、鼓吹港獨、參加35+初選，以及與美國或台獨組織交流，怒斥種種行為均觸犯國家安全的底線，認為相關團體終自食惡果，要求政府要深入調查是否涉違《港區國安法》。