5男女噴黑荃灣交通燈　分別判囚4個月或入勞教中心

前年8月5日有網民發起全港罷工行動，期間荃灣有交通燈被噴漆噴黑，涉案4男1女早前承認刑事毀壞罪，今天（16日）在西九龍法院分別被判即時監禁4個月及勞教中心令，另須賠償清潔費共1,924港元。裁判官黃士翔指，雖然交通燈損壞輕微，但被告案發時攜有無線電，有規模地犯案及意圖癱瘓交通，案情嚴重。

5名被告為女子劉佳妮(32歲)、男子陳祖澤(22歲)、黃榮津(26歲)、冼迪(22歲)及羅永恆(22歲)，早前各承認一項刑事毀壞罪。控罪指，劉及陳於2019年8月5日，損壞位於楊屋道與聯仁街交界的交通燈綠燈；黃、冼及羅於同日損壞位於大河道與沙咀道交界的3個交通燈綠燈。

案情指，案發前網上有人呼籲破壞全港各區交通燈，警方遂在荃灣一帶加強警戒。2019年8月5日凌晨4時，各被告在荃灣以噴漆塗黑4組交通燈，被警員尾隨及拘捕，黃在警誡下承認，為響應罷工行動而塗黑兩組交通燈。警方在各被告身上被搜出黑色噴漆和無線電收發器，陳拒絕向警員透露姓名及出示身份證。

黃官今判刑時，指案件嚴重之處是網上有人作出號召，而被告攜有油漆及通訊機，明顯是有安排下犯案，即使各被告稱互不認識，但案件屬有規模地進行損壞，意圖癱瘓交通，令市民不能正常上班，須從嚴判刑。陳被判入勞教中心，其餘被告則各判監4個月。劉及陳須各賠償296港元清潔費，其餘3人則須各賠償444港元。陳另承認未能於警員指示下出示身份證明文件，就該罪被判罰款700港元。