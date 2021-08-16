印傭將初生男嬰棄屍膠盒內　認罪後判囚12個月

男嬰被發現時已無反應，其後被送往殮房。

筲箕灣東熹苑一單位的男戶主於去年尾在家中廚房一個膠盒內，發現一名已無反應的初生男嬰。懷疑是男嬰生母的印尼籍女傭，今天（16日）在東區法院承認一項意圖隱瞞嬰兒出生而處置其屍體罪，被判12個月監禁。

控罪指，24歲被告IKA Wilantika於2020年12月8日，在筲箕灣耀興道38號東熹苑華熹閣一單位內，意圖隱瞞嬰兒出生的事實而處置其屍體。

案情指，案發前一晚被告感到腹痛，她服食止痛藥，翌日仍然腹痛不止，並在廁所誕下嬰兒，當時嬰兒已無生命迹象，沒有哭泣也沒有呼吸，她便將嬰屍藏在膠盒內，再用毛巾色裏膠盒，並用床單遮蓋，藏在廚房內的洗衣籃，之後如常工作，直至傭主發現報警。法醫檢驗後，證實嬰屍只有24周大，這個周數出生的嬰兒在先進國家的存活率約為六成。

辯方律師求情指，被告在印尼有丈夫及一個6歲兒子，是家庭經濟支柱。被告一直有注射避孕針，平時沒有月經來潮，故一直不發覺自己懷孕。直至案發當日早上，被告感到肚痛，去廁所時將嬰兒誕下。當時她感到恐慌失措，擔心會失去工作、丈夫責怪，加上見到手中嬰兒沒有反應，不知是生是死，一時之下便做錯決定，干犯本案，事後已經知錯，明白事件嚴重。

根據法例，本控罪最高刑罰是監禁2年，裁判官以1年半監禁為量刑起點，扣減認罪可獲的三分之一折扣，判被告監禁1年。