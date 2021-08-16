美食博覽煞科日　商戶「要錢唔要貨」　市民拖篋血拼滿載而歸

一連5日的美食博覽今日(16日)收爐，會場下午仍人頭湧湧，多個攤檔都逼滿挑選心儀貨品的市民。不少商戶推出最後如「買一送一」等優惠，務求「要錢唔要貨」。有入場人士出動大型行李箱及購物車「執平貨」，甚至已被「戰利品」逼爆。

售賣堅果零食的鯉魚門紹香園市場經理劉比利表示，今年銷情較上屆美食博覽好，上屆人流雖多，然購買人數較少，而今年受消費券帶動，「人人都多咗錢」，消費氣氛熾熱，不少客人更有「人買我買」心態，令生意暢旺。他又指，最後一天更推出不少優惠，希望吸引更多客人光顧，有信心在美食博覽完結前「賣晒啲貨」，預期今年銷情較往年多20%至30%。

急凍食品商吳小姐則指，(最後一天)銷情理想，認為客人較為手鬆，超過七成的貨品已售出，對銷情充滿信心，希望「提早收工」。她指，原預計生意較上屆大跌一半，但現時只少三成，形容「十分驚喜」。惟吳小姐表示，急凍產品運輸程序複雜、難保證產品質素，寧願向客人提供更多優惠，「要錢唔要貨」。

主要售賣日本水果及食材的何小姐指，今年人流較疏落，整體銷情一般、較上屆遜色，生意仍未達到目標。她慨嘆日本產品來貨價較貴，不能試食的情況下，客人只能通過職員介紹和產品氣味來了解貨品，「出手」亦較審慎，對生意保持觀望態度。

拉着「買餸車」的袁女士收穫豐富，場內商店優惠雖不算太吸引，僅部分麵食較優惠，但仍花了100港元買了6罐「一口鮑魚」。此外，午餐肉、杯麵、南亞特食醬料等日常食品亦是其「嚢中物」。她又指，仍未收到第一期消費券，但仍帶了數千港元入場，完場前會再「血拼」購買「一口牛」等產品，預期總共會花約3,000港元，希望可滿載而歸。