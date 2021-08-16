落藥迷姦女網友　電腦程式員認罪判監5年

已婚電腦程式員透過手機交友程式認識女網友後，趁2人相約食火鍋時，預先於紅酒及火鍋湯底內加入安眠藥，並趁對方意識模糊時帶她到酒店強姦。他今早（16日）在高院承認一項強姦罪，被判監禁5年。法官彭寶琴判刑時斥責他有預謀犯案，且施用安眠藥對事主造成嚴重風險，都令案件嚴重性增加。

現年55歲的被告姚雲龍，被控於2020年2月19日至20日期間，強姦當時42歲的女子X。案情指X於去年2月初在手機交友應用程式SweetRing認識被告，2人交換電話號碼後曾相約一同用膳。去年2月19日，被告約X去尖沙咀一間火鍋餐廳晚膳。被告預先攜帶兩支紅酒到餐廳，並把安眠藥放入火鍋湯底及X的酒杯內，過程被餐廳閉路電視拍到。X用膳後感到暈眩，被告就與X一同離開餐廳，把她帶到尖沙咀君怡酒店。X在翌日凌晨1時許醒來，發現自己全身赤裸躺在床上，被告則睡在她身旁。X其後回想起，被告曾在床上替她口交及與她性交，期間她曾嘗試推開被告但不成功。被告在被X質問下辯稱他們是在醉酒下性交。X其後於去年2月21日報警求助，警方在3月2日拘捕被告，被告於警誡下否認強姦。

警方拘捕被告後到其住所搜查，在屋內一個結他盒內找到一個膠樽，內有40顆安眠藥。被告在警誡下承認未經X同意下在紅酒杯及火鍋湯底加入安眠藥，目的為使X放鬆及快樂。他亦承認曾與X性交，過程並無使用避孕套。法官今在庭上引述X的心理創傷報告，指案發後X曾有自殺傾向，且經常想起事件，患上創傷後遺症，須服食安眠藥入眠及接受心理治療。至於被告則月入約6.8萬港元，過往沒有案底，其妻子於案發後已提出離婚。

法官在判刑時表示，本案有多項加刑因素，包括被告是有預謀犯案，帶安眠藥及紅酒提早到餐廳，在紅酒及湯底落藥。此外他犯案時沒有使用避孕套，令X有懷孕風險。被告在不清楚X有無藥物敏感之下施用安眠藥，則對X有潛在風險。事件亦對X造成創傷，須接受心理治療。法官最後指被告除認罪外，並無任何減刑因素，最終判處被告入獄5年。