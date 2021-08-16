4快餐店年棄5億件膠餐具　環團斥離譜　促政府推動走塑勿遲疑

為了全港走塑，港府正就管制即棄膠餐具展開公眾諮詢，建議立法分階段管制即棄膠餐具，目標可約於2025年實施第一階段。有環團今(16日)聯合公布調查，推算4間大型連鎖快餐店1年派過5億件即棄膠餐具，其中膠蓋、食物容器以及膠杯佔51.9%，環團評批數字驚人，由於膠餐具第2階段納入管制，最快2027年方實施，倡政府2025年要外賣、堂食禁膠餐具一併進行。

綠色和平、綠色力量、綠惜地球、綠領行動等10個環保團體，本月初於美心MX、麥當勞、大快活與肯德基等快餐店港島區分店，調查每日早、午、晚市3個時段，堂食、外賣的即棄餐具數量，再根據不同時段的銷售比例、每份餐使用數量、全年銷售額，按每宗交易只賣一份餐，推算出4間快餐店品牌每年派逾5億件即棄膠餐具，當中膠杯蓋、膠容器連蓋佔整體51.9%，外賣膠飲管、膠碟、膠刀叉等佔21.1%，堂食使用的即棄餐具則佔26.9%。

根據2019年統計數字，廢塑膠平均每日棄置量約有2,320公噸，佔香港堆填區都市固體廢物棄置量約21%，塑膠餐具佔第二位，每日棄置約200公噸，約相當14.5億件膠刀叉。環團又指外國政府，例如法國、加拿大2021年起已禁止提供膠飲筒、發泡膠盒等，批評港府設2025年開展實在太慢。

綠色和平項目主任譚穎琳批評，若按首階段2025年實施計，次階段甚至要等到2027年，實在太慢。政府在垃圾徵費一再推遲，擔心膠餐具亦會步其後塵，倡港府加快步伐，要求一併在2025年禁用膠餐具，並要監管預先包裝即棄餐具可獲豁免的要求，以免商家利用灰色地帶。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗指，現時塑膠餐具未有標準，不少餐廳提供聲稱「可降解」餐具，惟按現時堆積區環境未必適合分解，但又不屬可分類回收類別，認為有必要監管。本港由植物纖維製成的餐具僅推出半年，認為政府不能守株待兔，等候替代品出現，應積極建立可重用租借餐具服務系統。世界自然基金會香港分會助理經理譚芷菁認為，政府應協助餐飲業界制訂認證機制，識別合規格的替代餐具，又應設立減廢援助基金，為使用可重用餐具的市民提供優惠。