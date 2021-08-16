教協民陣相繼收檔　鄧炳強：不容藉解散抹逃避刑責

香港教育專業人員協會（教協）和香港民間人權陣線（民陣）過去一星期相繼宣布解散。保安局局長鄧炳強表示，違法就是違法，任何人或機構犯下的罪行，不會因其解散辭任而就此消失，亦不意味他們可以藉此逃避罪責，若任何人動輒能以「解散」、「退場」等逃避相關責任，法治將難以彰顯。執法部門必定繼續採取全方位打擊的策略，全力調查對危害國家安全的人士及組織，不論相關組織是否已停止運作，一定會嚴格按照《香港國安法》及其他相關法例追究其刑事責任，絕不會容許違法組織及犯法者藉解散逍遙法外，確保危害國家安全之徒受到應得的法律制裁。

鄧炳強發表文章指，民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦非向警察牌照課註冊的合法社團。近年，民陣舉辦的活動越見激進，為國家安全帶來相當風險，特別是在公眾集會和遊行期間或結束後，不斷發生暴力事件，令參與人士、記者或警務人員嚴重受傷。警方於4月時已要求民陣提交資金、戶口等資料，民陣並沒有依時提交。有關行徑散播了錯誤意識，令很多年青人以為犯了法可以不用承擔後果，從而被推進犯法的深淵。

鄧炳強又指，教協以教師組織之名，竟然公然縱容黑暴和危害國安等勢力，甚至誘導學生罷課及參與違法遊行，將政治凌駕教育專業，將錯誤意識傳播到莘莘學子和教師身上，令人憤慨。教協決定解散前，先是退出支聯會，隨後宣布退出國際教育組織，成立「中國歷史文化工作組」。這一系列的舉措，改寫不了自身過去的作為。而作為擁有48年歷史的教育界其中一個最大規模的工會，影響廣泛，特別是教育界別對作為香港未來棟樑的年輕人影響尤深。

鄧炳強續指，該兩個組織宣布解散，都是在《香港國安法》全面實施的背景下發生的，雖然《香港國安法》的實施立竿見影，香港由亂變治，但在維護國家安全方面，本港仍然要面對不少挑戰，特別是一些別有用心的人和機構仍然死心不息，利用他們在社會或業界的影響力，進行鼓吹及滲透。要香港長治久安，必須對這些危害國家安全的行為依法追究，堵塞漏洞。